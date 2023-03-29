İzmir'de 'Unutulan Nehir Gediz' belgeselinin gösterimi yapıldı

İzmir'de, Gediz Nehri'nin doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar kirlenme nedenlerini araştırmak amacıyla çekilen "Unutulan Nehir Gediz" belgeselinin gösterime sunuldu.

Ekolojik Denge Derneği'nin "Yaşasın Gediz temiz su, temiz gıda" projesi kapsamında nehir üzerinde kurulan istasyonlarla sürekli takip ettiği nehirdeki kirlenme ve nedenlerini izleyicilerine anlatan belgesel filmin gösterimi ve söyleşisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Mayıs 2022'de başlayan ve Aralık 2022'de sona eren belgesel filmin çekimleri, Gediz Nehri'nin doğduğu Kütahya sınırları içerisindeki Murat Dağı ve Gediz ilçesi Gürlek köyündeki Pınarbaşı mevkiinden başlayarak nehrin Ege Denizi'nde denize döküldüğü deltaya kadar 401 km'lik yolculuğu boyunca yapıldı, yerel halkla röportajlar gerçekleştirildi.

Derneğin başkanı Tolga Çalışkanelli, kurulan istasyonlarla bölgelerde oluşan kirlilikleri görebildiklerini ve erken müdahale ile sorunun önüne geçilebileceğini ifade etti.

Derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı Çağlayan İnanlı, Gediz Nehri konusunda farkındalığı yüksek bir kitle oluşturmak istediklerini bildirdi.

Gösterimde konuşan belgeselin yönetmeni Ahmet Özkan da nehri besleyen çok fazla kaynak olduğunu, konuyla ilgili 7 bölüm daha çekeceklerini ve su altı çekimleri de gerçekleştireceklerini belirtti.

Belgesel, aynı isimle Youtube'dan da izlenebiliyor.