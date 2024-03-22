İzmir'de Serpil Erfındık davasında 6 kamu görevlisi beraat etti

İzmir'de akademisyen Serpil Erfındık'ın eski eşi tarafından öldürülmesi olayında ihmali bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 8 kamu görevlisinden 6'sı beraat etti. İki kamu çalışanına 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Erfındık'ın annesi Tülay Aksakal, kadın derneklerinden temsilciler ve tutuksuz yargılanan kamu görevlileri G.İ. ve R.K.S. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, 2 sanığın "görevi ihmal" suçundan cezalandırılmasını, diğerlerinin de beraatini talep ettiklerini açıkladı.

Hakim, sanıklar A.İ.Ö, G.İ, B.B, M.F.O, S.S. ve İ.Ö'nün beraatine karar verdi.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y. ile o dönem başkomiser olarak görev yapan R.K.S'nin ise 9 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmeden hakim, iyi hal indirimi uygulanarak cezanın 7 ay 15'er gün olarak belirlenmesini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olan Serpil Erfındık, 15 Aralık 2013'te uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Vedat Atik tarafından bıçakla öldürülmüştü.

Eski eşini öldürmenin yanında zincirleme tehdit suçunu işlediği ve maktulün cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verilmişti.

Aile, "görevlerini ihmal ettikleri" iddiasıyla kamu çalışanlarından da şikayetçi olmuş, görevliler hakkında soruşturma izni verilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül 2021'de, "Anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının, koruma ve etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından ihlal edildiğine" hükmetmişti. Karar sonrasında, aralarında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y'nin de bulunduğu 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni çıkarılmış ve İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.