İzmir'de rezidans otoparkında çocuğunun ölümüne neden olan hala hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen kazada, 8 yaşındaki çocuğunun ölümüne neden olduğu iddia edilen hala, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili olarak açılan dava sonucunda verilen karar, İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Eymen Kara'nın inmeye çalıştığı sırada cipin altında kalarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan hala Z.A., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de 1 Ağustos 2021 tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana gelen kazada; Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Z.A.'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Z.A., yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Z.A., cipi hareket ettirdi. Minik Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Z.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede Z.A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, davanın müştekisi ve çocuğun babası Adem Kara katıldı. Sanık Z.A. duruşmada yer almadı. Sanık avukatı olayda müvekkilinin kusuru olmadığını, olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü, maktulle akrabalığı da dikkate alınarak ceza verilmesine yer olmadığına yönelik karar verilmesini talep etti.

Hakim, sanık Z.A'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına, olayın "bilinçli taksirle" işlendiği gerekçesiyle 4 yıla çıkartılmasına, ailevi durumu bakımından mağdur olması nedeniyle 2 yıla indirilmesine, takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca sanık hakkındaki cezanın ertelenmesine, para cezasına çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar veren hakim, sanığın ehliyetinin 1 yıl 8 ay süresince geri alınmasını kararlaştırdı. - İZMİR