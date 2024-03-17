Üye Girişi
Haberler

İzmir'de oto lastikçide köpeğe şiddet uygulayan şüphelilere ceza verildi

Güncelleme:

İzmir'in Urla ilçesinde bir oto lastikçide köpeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birine adli kontrol tedbiri, diğerine ise barınakta çalışma cezası verildi.

İzmir'in Urla ilçesinde oto lastikçide köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden birine adli kontrol tedbiri, diğerine barınakta çalışma cezası verildi.

Kuşçular Mahallesi'nde gittiği oto lastikçide aracına zarar verdiğini öne sürdüğü köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ile olay esnasında müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K'ye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri, M.K'ye de haftanın belirli günlerinde barınakta çalışma cezası verildi.

Kuşçular Mahallesi'nde M.K. dün gittiği oto lastikçide aracına zarar verdiği iddiasıyla bir köpeğe uyguladığı şiddet iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Jandarma ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği M.K. ile olay anında müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Hayvan Hakları İzmir Gözaltı Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title