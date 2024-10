İzmir'de 'Mesleki Eğitim Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi

Seza Nur ALPDÜNDAR-Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, -?MİLLİYET Gazetesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde düzenlenen 'Mesleki Eğitim Zirvesi'nin ikincisinde konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, " Türkiye'nin en büyük ihtiyacı ara eleman. Ara eleman meselesini çözmenin yolu da mesleki eğitim zirvelerinden geçiyor" dedi.

Milliyet Gazetesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde, yazar Abbas Güçlü moderatörlüğünde düzenlenen 'Mesleki Eğitim Zirvesi'nin ikincisi yapıldı. Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen zirvede, iş insanları ve sanayiciler daha nitelikli mesleki eğitim için görüşlerini paylaşarak, meslek lisesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. Zirvede konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "İzmir ve Ege Bölgesi Türkiye'nin sanayisinin kalbi. Manisa-İzmir hattı hem tarımın sanayileşmesinde hem de normal sanayide çok önemli. Şu anda Türkiye'nin en büyük ihtiyacı ara eleman. Ara eleman meselesini çözmenin yolu da mesleki eğitim zirvelerinden geçiyor. Milliyet Gazetesi'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaptığı Ordu Millet El Ele Kampanyası, Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin tamamlamak için açtığı kampanya gibi mesleki eğitim Türkiye'nin en önemli sorunlarımız içinde ilk 5'te yer alıyor. Bunu çözmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ÜRETMEK İÇİN MESLEKİ EĞİTİMİ ÖNE ÇIKARTMAMIZ LAZIM'

Zirveyi başka bölgelere de taşıyacaklarını dile getiren Şendir, "Güneydoğu'dan çeşitli illerden davet aldık. Salihli'ye, sonra Bursa'ya gideceğiz. Mesleki eğitimin önemini anlatmamız gerekiyor. Herkesin üniversite mezunu olduğu bir yerde, 'Ofiste çalışayım ama meyve sebze bol olsun, hayvancılıkla uğraşmayayım ama eti ucuza yiyeyim' olmuyor. Üretmeye ihtiyacımız var, üretmek için de mesleki eğitimi muhakkak öne çıkartmamız lazım" dedi. Ara elamanların sosyal statüye ihtiyacı olduğunu dile getiren Şendir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya'da bir profesörle usta başı birlikte arkadaşlık eder. Biz de 'Üniversite mezunu değilse evlenemezsin' denir. Hayır. Emeğiyle, alın teriyle, ailesinin geçimini sağlayabilen her meslek çok önemli. Hepimiz bir şey olduğu zaman 'Şu ne kadar yetenekli' diyoruz. Bu ülkede Köy Enstitüleri'nin kurulma amacı insanlarının yeteneklerinin değerlendirilebilmesiydi. Meslek liseleri bunun bir iki üç adım ötesi. Tekrar meseleyi oraya getirmemiz gerekiyor." Zirve ile çocukların katıldığı, farklı fikirlerin ortaya çıktığı bir tartışma başladığını belirten Şendir, "Fikirlerin yarışması tartışmanın başlaması demektir. Tartışmadan nasıl sonuç çıktığı önemli değil, önemli olan tartışıp fikir üretme çabasına girilmesi. Bunu yaptıktan sonrası bizim için başarı. Yoksa biz ne tek başına eğitim politikalarını belirleyebiliriz ne tek bir tane doğru var. Önemli olan tartışmanın başlaması, dikkatin çekilmesi ve meslek lisesi mezunlarının sosyal statülerini geri alması, bizim amacımız da bu" ifadelerini kullandı.

'MESLEKİ EĞİTİMDE İYİ YETİŞMİŞ KALİFİYE ELEMAN BULUNMUYOR'

Zirvenin moderatörlüğünü üstlenen Milliyet Gazetesi yazarlarından Abbas Güçlü de " Türkiye'de eğitimin genel sorunları çok fazla ama en önemli sorunlardan birisi mesleki eğitimde iyi yetişmiş kalifiye eleman, çırak, kalfa, ustabaşı bulamamak. İzmir, ikinci Meslek Eğitim Zirvesi'nde mesleki eğitim konusunda duyarlılık gösteren bir kentimiz oldu. Olayı çok farklı boyutlarıyla ele aldı. Özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücü yetiştirme konusunda neler yapılması gerektiğini de çok farklı oturumlarda, çok farklı konuklarla hem işverenlerle hem de eğitimcilerle 'Ne isteniyor? Nerelerde farklılıklar var?' gibi konuları ortaya koyup, bu konuda Türkiye'de mesleki eğitimin daha da gelişmesi, iyileşmesi konusunda neler yapılabileceğini ele alıyoruz. Bunlara bir, iki oturumda zirveyle değil, uzunca yıllar süren toplantılar sonrasında bir yol haritası çizilecektir. Türkiye'nin özellikle mesleki eğitimde çok ihtiyacı olan bir konuya derinlik kazandıran bir zirve oldu" dedi.

'ARA İNSAN GÜCÜ SON YILLARDA DIŞARIDAN GELİYOR'

Ara insan gücünün son yıllarda dışarıdan geldiğini belirten Güçlü, "İstanbul'da yeni havalimanı yapılırken vinç operatörü bulamadık. Teknolojik aletleri kullanılacak pek çok insan dışarıdan geldi. Bir yandan 10 milyona yakın üniversite mezunu işsizden ya da mesleği dışında başka işlerde çalışan işsizden söz ediliyor. Bir yandan da 'ara insan gücü' dediğimiz kalifiye insan gücümüz yok. İkisini örtüştürmemiz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde okula başlayan her öğrenci üniversite önüne getirip yığılmaz ve üniversiteyi bitirmesini istemez. Biz doğan her öğrenciyi üniversite kapısına yığıyoruz ve kapıları da sonuna kadar açtık, üniversite diploması sahibi yapıyoruz. Gençler haklı olarak 'Siz ne istediyseniz ben yerine getirdim şimdi bana iş verin' diyorlar. 'Kusura bakmayın devlet iş kapısı değildir, başınızın çaresine bakın' diyoruz. Bu konuda ciddi sıkıntı var. Onlara iş sağlamak zorundayız" açıklamalarında bulundu.

'SANAYİNİN, ÜRETİMİN VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ ANLIYORUZ'

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem İnam ise "İçinde bulunduğumuz okul bizim için sadece bir eğitim kurumu değil tabiri caizse mabedimiz. Çünkü burada yetişen her bir öğrencimiz geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız. Bizleri en çok motive eden şeyler ise sizleri sadece iyi bir birey olarak yetiştirmek değil aynı zamanda aşkla bağlı olduğumuz sanayi ve üretim dünyası içinde hazırlıyor olmaktır. Çalışmadan, üretmeden, özgür ve refah içinde bir toplum olamayacağımızı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce söylemişti. Bugün de içinde bulunduğumuz ortamda bu söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Sanayinin, üretimin ve girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha da iyi anlıyoruz. Bu zirvenin mesleki eğitim konusunda ülkemizin geleceğine vizyon tutmasına ülkemizin sanayisinin gelişmesine ve gençlerimizin parlak bir geleceğe adım atmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLER KENDİ İŞİNİ YAPMA HEDEFİ KOYMALI'

Konuşmaların ardından Mesleki Eğitim Zirvesi'nde farklı konuşmacıların bulunduğu oturumlar düzenlendi. Zirvenin ilk oturumunda konuşan Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal, eğitimin sanayi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tarz okullarda laboratuvarda yetişmiş mekanik, teknik, elektrik bilgisi olan biri üniversitede Ar-Ge yapma kabiliyeti elde ediyor. Ar-Ge yapabilme kabiliyeti olan sorgulayan, analiz eden mühendislere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, öğrencilere kendi işini yapma hedefi koymasını gerektiğini söyleyerek, "Sıfırdan başlayın bilin ki büyüyeceksiniz" dedi.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül, SOCAR'ın Azerbaycan ve Türkiye'nin stratejik iş birliğinin vücut bulmuş hali olduğunu aktararak, "Hiçbir iki ülke arasında olmayan bu yakınlık bence bize her iki ülke açısından da çok büyük güç katıyor. Staj ve iş imkanı yaratıyor" açıklamalarında bulundu.

İkinci oturumda konuşan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, "Her şeyden önce memleketine inanan aydın, çağdaş, laik, Atatürkçü, ülkesini seven, üretimden yana nesiller yetiştirmek istiyoruz. Biz imkanları sunuyoruz, gençler ne olacaksa kendileri karar verecekler. Rol model olmak önemli. Her şeyi devletten beklememek lazım. Biz de buradaki fabrikalar da adımlar atıyor" dedi.

Karabağlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise ara elamanlara toplumda itibar verilmesi gerektiğini belirterek, "'Ara eleman' dediğimiz aranılan elamanlara toplum olarak itibar kazandırmalıyız, mühendis kadar ücret vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Atik Metal Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Atik de gençlerin küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlaması gerektiğini ancak çalışmak istemediklerini söyleyerek, "Anneler ve babalar çocuklarını çalıştırmak istemiyorlar. Çok yanlış. Bizim kuşağımız, 1955-75 kuşağı bu ülkenin en büyük zorluklarını yaşamış ama ayakta dimdik duran, bugün hala bu ülkeyi sırtlayan kuşak. İnşallah sizler de böyle olursunuz, bizim devamımızı getirirsiniz" diye konuştu.

Zirvenin sonunda Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal, Abbas Güçlü'ye plaket verdi.