İzmir'de Mahzen-13 Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de iki suç örgütüne yönelik düzenlenen "Mahzen-13" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 19 Mart'ta duyurduğu, İzmir merkezli 3 ilde iki organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 26 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt elebaşları Tahsin Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun da bulunduğu 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Mersin ve Van'da organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda tabanca, tüfek, senet ve uyuşturucu ele geçirilmişti.