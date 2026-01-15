Haberler

İzmir'de B-Reçete bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılacak olan B-Reçete sistemi hakkında zirai ilaç satıcıları ve üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sistemin tarımsal üretimdeki önemini vurguladı.

İzmir'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilecek B-Reçete (bitki reçetesi) sistemi hakkında zirai ilaç satıcıları, aracıları ve yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentin tarımsal üretimiyle ülke tarımında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 350 bitki koruma maddesinin kullanıldığını belirten Şahin, uygulamanın başlamasıyla ilk etapta 5 bitki koruma maddesinin B-Reçete sistemiyle satışının yapılacağını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların teknolojiyle uyumlu olduğunu belirten Şahin, "Manuel yazmış olduğumuz reçeteler artık dijital ortamda B-Reçete sistemi ile yazılacak." dedi.

Şahin, bitki koruma ürünlerinin B-Reçete sistemiyle ürün ve zararlı organizmalara göre satılacağını, sistemde gerekli tavsiyelerin de yer alacağını ifade etti.

Program Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram'ın B-Reçete sistemine ilişkin sunumuyla devam etti.

Toplantıya zirai ilaç bayileri, aracıları, üreticiler, oda ve birlik temsilcileri, teknik personel ile tarım sektörünün paydaşları katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle