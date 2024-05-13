Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 77 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde düzenlenen 'Çember-18' operasyonları kapsamında, İzmir'de çeşitli suçlardan aranması olan 77 şüpheli yakalandı.

Ülke genelinde düzenlenen "Çember-18" operasyonları kapsamında, İzmir'de çeşitli suçlardan aranması olan 77 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olanların yakalanmasına yönelik kent genelindeki 124 adrese, 450 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 77 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çember-18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 5 günde düzenlenen "Çember-18" operasyonlarında, arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çember İzmir Güvenlik Yakalama Adliye Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title