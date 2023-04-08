İzmir'de 32 kaçak göçmen yakalandı
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Police conducted an operation to capture fugitive convicts with definitive prison sentences for crimes such as theft, assault, and robbery. As a result of the raids, 50 convicts were detained, including Hakan Ö. who was sentenced to 38 years and 7 months for robbery and Mehmet A. who was sentenced to 25 years for theft.
İZMİR'in Karaburun ilçesinde jandarmanın durdurduğu minibüste 32 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, önceki gün, şüphe üzerine Mordoğan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu. 22'si Yemen, 7'si Eritre, 1'i Somali, 1'i Gambiya ve 1'i Çad uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri organize ettiği düşünülen şüpheli de gözaltına alındı.Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.