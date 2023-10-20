İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergama'ya 103 Milyon Liralık Yatırım... Soyer: Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyuna Ulaşmak Vatandaşlarımızın En...

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Bergama altyapı yatırımları toplu temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşmak vatandaşlarımızın en temel hakkı. Bunun gereğini yerine getirmek ise bizim asli görevimiz. Hiç şüpheniz olmasın. Dört buçuk yılda yaptığımız çalışmalarla Bergamalıların içme suyu ihtiyacını nesiller boyunca güvence altına aldık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100. proje' başlıklı yatırım programı kapsamında Bergama'da toplam 21 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattını içeren iki ayrı proje ile 29 kilometrelik içme suyu hattı projesinin temelini attı. 103 milyon liraya mal olacak 3 projenin temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Belediye Başkanı Hasan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

SOYER'DEN ÇAĞRI: DERHAL BU KATLİAMI DURDURUN

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Masum canların, özellikle de küçük bebelerin, çocukların katledilişini uzaktan seyretmek hepimizin yüreğini parçalıyor. Diliyorum ki; bu zalimlikler son bulur, çocukların çocukluklarını yaşaması mümkün olur. Tüm dünya liderlerine sesleniyoruz; derhal harekete geçin ve derhal durdurun bu katliamı" dedi.

"BERGAMALILARIN İÇME SUYU İHTİYACINI NESİLLER BOYU GÜVENCE ALTINA ALDIK"

Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dört buçuk yıllık görev sürem boyunca sizlerin taleplerini her zaman kılavuz edindik. Sizlerin belediyemizden en büyük beklentisi altyapı sorunlarının çözülmesiydi. Biz bu sorunları ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve tüm eksiklikleri gidermek için altyapı yatırımlarımıza birinci önceliği verdik. Bu kararlılıkla, İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. Bu önceliğimiz ile İzmir'in günümüze kadar bekletilmiş tüm altyapı sorunlarını teker teker çözdük. Çözmeye devam ediyoruz. Çünkü bizim tüm İzmirlilere insan onuruna yakışır bir yaşam sözümüz var. Altyapı seferberliğimiz kapsamında sadece İZSU'nun yaptığı altyapı yatırımlarının bedeli tam 16 milyar lira. İZSU, 4 milyar 900 milyon lira harcayarak kentimizin altyapı ağına 1200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi daha kazandırdı. Dahası, İzmir'in her bir noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefimiz doğrultusunda, son dört yılda 4 milyar liralık yatırımla 2 bin 500 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettik. İşte bugün Bergama'da bu altyapı seferberliğimize yenilerini eklemek üzere bir araya geldik. Bergama'da üç yeni altyapı çalışması inşaatına bugün itibarıyla başlıyoruz. Bunlardan ilki, İslamsaray mahallemizin yeni atık su ve yağmursuyu hattı. İkincisi, Tepeköy, Yalnızev, Kadriye, Bahçelievler ve Maltepe mahallelerimizin yeni atık su ve yağmur suyu hatları. Üçüncüsü ise Yukarıada, Zeytindağ mahallelerimizin yeni içme suyu hatları. Toplam 103 milyon liralık büyük bir yatırım olan bu çok önemli üç proje sayesinde, Bergama'nın altyapı ağına 21 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı ile 28 kilometrelik içme suyu hattı kazandırıyoruz. Tüm bu yatırımlarımız, Bergama'da ve İzmir genelinde güvenli yaşam alanları oluşturma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. 2019 yılından bu yana Bergama'ya yaptığımız hizmetlerimiz bu üç projeyle kısıtlı değil. İZSU Genel Müdürlüğümüz ilçemizde toplam 183 milyon liralık bedelle çok önemli yatırımları tamamladı. Bugün temelini attığımız yeni içme suyu hattı dışında bugüne kadar 116 kilometre içme suyu hattının yenileme çalışmasını tamamladık. 56 yeni içme suyu sondaj kuyusu açtık. İlçe genelinde 15 kilometrelik atık su hattı imal ederek, atık suların güvenli şekilde arıtma tesislerine ulaşmasını sağladık. Ahmetbeyler, Örenli ve Zeytindağ mahallelerine hizmet vermek üzere 3 paket atık su arıtma tesisinin ihalesine çıktık. Yakın zamanda ise Bölcek, Alibeyli, Sarıcalar, Zeytindağ, Yenikent, Göçbeyli, Pınarköy mahallelerimizde de 7 yeni paket atık su arıtma tesisi kurmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Sevgili Bergamalılar, ilçemizi güçlendirecek yatırımlarımız elbette bundan sonra da devam edecek. Çok yakın zamanda Bergama'ya 13 yeni içme suyu sondaj kuyusu açmak için fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kuyulardan elde edeceğimiz içme suyunu yuvalarınıza kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek için 12 yeni paket içme suyu arıtma tesisini bölgemize kazandıracağız. İzmir'in tüm ilçelerinde olduğu gibi burada da sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşmak vatandaşlarımızın en temel hakkı. Bunun gereğini yerine getirmek ise bizim asli görevimiz. Hiç şüpheniz olmasın. Dört buçuk yılda yaptığımız çalışmalarla Bergamalıların içme suyu ihtiyacını nesiller boyunca güvence altına aldık. Bergamamıza hayırlı uğurlu olsun. Biliyorum ki Bergama çok daha iyisini hak ediyor. İnşallah Nisan 2024'ten sonra çok daha fazlasını hep birlikte başaracağız. Bu projeleri şehrimize kazandırmak için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan tüm İZSU çalışanlarına ve Genel Müdürümüz Sayın Ali Hıdır Köseoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. İlçemiz Bergama'da, yeni ufukların habercisi olan bu temel atma törenine katılarak bizleri onurlandıran herkese saygılarımı sunuyorum"