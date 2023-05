İZMİR 2'NCİ BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BAYINDIR'DAN 'TELE MİTİNG'

İZMİR 2'nci Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Op. Dr. Mehmet Bayındır, Ödemiş Hükümet Konağı önünde at üzerinde 'Tele Miting' düzenledi. Tele mitingin devrim niteliğinde bir olay olduğunu belirten Op. Dr. Bayındır, "Güle güle eskimiş, klasik mitingler, hoş geldin orijinal tele mitingler. Adeta devrim niteliğinde bir olayı gerçekleştiriyoruz. Sonuçta kuru kalabalıktan başka bir işe yaramayan klasik mitinglerin pabucunu dama atıyoruz" dedi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için çalışmalarını sürdüren İzmir 2'nci Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Op. Dr. Mehmet Bayındır, 'Tele Miting' yaptı. Ödemiş Hükümet Konağı önüne at üzerinde gelen Op. Dr. Mehmet Bayındır, "Siyaset kelimesi Arapça kökenli olup seyis (at bakıcısı, at terbiyecisi) kelimesi aynı kökten gelmektedir. Onun için siyasetin atla ilişkisini vurgulamak amacıyla tele mitingi at sırtında yapıyorum" dedi.

"GÜLE GÜLE ESKİMİŞ MİTİNGLER"

Telefondan açılan canlı yayınla vatandaşlara seslenen Op. Dr. Bayındır, "Şu an bizi izleyenler evlerinde, iş yerlerinde, sokakta yürürken bizi izleyebiliyor. Bizleri alkışladıklarını, takdir ettiklerini görebiliyorum. Bugün burada tarihi bir gün olarak belki yıllar sonra anılacağız. Güle güle eskimiş klasik mitingler, hoş geldin orijinal tele mitingler. Adeta devrim niteliğinde bir olayı gerçekleştiriyoruz. Yüz milyonlarca liraya mal olan, onca insanı bir yerden alıp bir yere transfer eden, pek çok meşakkat ve yorgunluğa yol açan, her türlü müsrifliğe neden olan, emniyet ve asayişi sıkıntıya sokabilen, olumsuzlukları barındıran, sonuçta kuru kalabalıktan başka bir işe yaramayan klasik mitinglerin pabucunu dama atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞU ANA KADAR UYGULANAN SİSTEMDE SEÇMENİN ELİNDE DİZGİN YOK'

Aday olduktan sonra yaklaşık 9 aydır seçim çalışması yaptığını dile getiren Op. Dr. Bayındır, "Artık son bir haftaya giriyoruz. Çalışmalarımız daha yoğunlaştı ve hız kazandı. Siyaset ata benzer. Atın dizginleri olmadan ilerleyemezsin. Şu ana kadar uygulanan sistemde seçmenin elinde dizgin yok. Hem dizginimiz yok hem ata Nasreddin Hoca gibi ters bindirilmişiz. Bundan sonra hem dizginler elimizde olacak hem de ata düz bineceğiz. Bu da parti içi demokrasi ile olur. Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunundaki eksiklikleri gidererek, zorunlu ön seçim ve tercihli oy verme yöntemi ile olur. Bunları yerine getirdiğiniz takdirde, Meclise gittiğimiz zaman bunları hiçbir baskı altında kalmadan haykırabileceğiz. O zaman parti teşkilatlarımız güçlenecek, partilerimiz güçlenecek, milletvekilleri güçlenecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi güçlenecek. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Milletimizin en büyük güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Oraya her kesimden liyakat sahibi insanlar gidecek. Meclis güçlü olunca hem muhalefet hem iktidar güçlü olacak. Her ikisi güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Meclise gittiğimde yapacağım en büyük çalışmalardan biri bu olacak" diye konuştu.