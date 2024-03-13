"İz Bırakanlar" sergisi Bodrum'da ziyarete açıldı
Inspera Bodrum Art Space, Türk sanat dünyasının duayenlerini ve genç sanatçıları bir araya getiren "İz Bırakanlar" karma sergisine ev sahipliği yapıyor.
Inspera Bodrum Art Space, Türk sanat dünyasının duayenlerini ve genç sanatçıları bir araya getiren "İz Bırakanlar" karma sergisine ev sahipliği yapıyor.
Galeriden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesinin (İMOGA) destek verdiği serginin küratörlüğünü Ender Güzey üstlendi.
Özgün baskı resimlerinden ve heykellerden oluşan sergide, Adem Genç, Adnan Çoker, Adnan Turani, Ali Teoman Germaner, Burhan Doğançay, Cihat Burak, Ekrem Kahraman, Elvan Tekcan, Ender Güzey, Ferruh Başağa, Gül Derman, Güngör Taner, Hasan Kıran, Hayati Misman, İmdat Avcı, Maria Sezer-Michels, Mehmet Güleryüz, Mehmet Pesen, Mustafa Ata, Mustafa Pilevneli, Nevzat Akoral, Sayed Waked, Sema Boyancı, Süleyman Saim Tekcan, Şenol Yorozlu, Turhan Selçuk ve Zekai Ormancı'nın eserleri yer alıyor.
Sergi, 26 Nisan'a kadar pazartesi hariç, 12.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek.