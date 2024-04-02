İyilik İçin Sanat Derneği'nin 'Baharı Beklerken' Sergisi Açıldı

İyilik İçin Sanat Derneği tarafından hazırlanan "Baharı Beklerken" sergisi, DenizBank Genel Müdürlük Binası'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatın toplumsal farkındalık oluşturma gücüne vurgu yapılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Dernek Başkanı Selin Bozkurt, sanatın ve sanatçının yanında olmayı amaçladıklarını belirterek, "Türkiye'nin farklı yerlerinde 60 sanatçımız var. Burada ilk kez bir atölye kurduk ve sanatçılarımız bu atölyelerde üretimlerini yaptı. Bu karma sergiyle sanatçılarımızın atölyelerimizde ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturuyoruz. Kendi alanlarındaki başarılı sanatçılarımızı desteklemek bizim ana amacımız. DenizBank'a da genç sanatçılarımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Baharın bu en güzel günlerini, böylesi güzel bir sergiyle karşıladığımız için çok mutluyum." dedi.

Serginin küratörü Hicran Aksöz ise ana tema olarak, Ziya Osman Saba'nın "Baharı Beklerken" adlı şiirinden yola çıktıklarını dile getirerek, "Buradaki eserlerle baharın gelişinin toplumsal bir etkiye dönüşmesini istedik. Sanatçılarımızın içsel anlamdaki bahar beklentilerini görünür hale getirmeye çalıştık. Eserleri seçerken de disiplinlerarası bir yöntem izledik. Farklı renklerin iç içe olmasına gayret ettiğimiz bu serginin sürdürülebilir bir etki yapması en büyük temennimiz."

Sergi 2 Mayıs'a kadar Galeri Deniz'de ziyaret edilebilecek.