İYİ Partili Usta ve Taş, 131 fon skandalında SPK ve BDDK için Meclis'e başvurdu

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(ANKARA) - İYİ Parti milletvekilleri Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve "fon krizi" sonrası SPK ve BDDK başkanlarının Meclis'te dinlenmesi ve denetimin güçlendirilmesi için TBMM'ye başvuruda bulundu.

İYİ Parti milletvekilleri Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve Fon Skandalı'nın ardından SPK ve BDDK başkanlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'na çağrılarak milletvekillerine bilgi vermesi talebiyle Meclis Başkanlığı'na başvurdu; başvuruda, yasal bilgilendirme sorumluluklarının yerine getirilmesi, denetimin artırılması ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"131 yatırım fonunun tasfiyesi ve kamuoyunu sarsan fon skandalı ortadayken denetleyici kurumlar sessiz kalamaz. SPK ve BDDK Başkanlarının Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi kanunen zorunluluktur. İYİ Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, Meclis Başkanlığına başvuruda bulundular."

Kaynak: ANKA