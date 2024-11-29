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İYİ Parti Vekili Yasin Öztürk'ten Ziraat Bankası'na Sert Eleştiriler

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Ziraat Bankası'nın çiftçilere uyguladığı yüksek faizli kredi politikalarını ve çalışanlarına yönelik çifte standart uygulamalarını eleştirerek, bankanın şaibeli işlere karışmış kişilere karşı gösterdiği hoşgörüyü sorguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Ziraat Bankası çiftçiye kredi verirken kırk dereden su getiriyor, teminatlar istiyor, yüksek faizle borçlandırıyor. Ama konu şaibeli işlere karışmış kişilere gelince bankanın eli çok açık" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı bütçesi konuşulurken İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Ziraat Bankası'na yönelik eleştirilerde bulundu. Öztürk, bankanın çalışanlarına ve yönetim kadrosuna ilişkin çifte standart uyguladığını iddia ederek şu açıklamayı yaptı:

"Yıllarca Ziraat Bankası'na emek veren çalışanlar mücbir sebeplerle işten ayrıldığında hak ettikleri tazminatları almak için mahkemelerde süründürülüyor. Bankanın avukatları davaları sürekli olarak mazeretlerle uzatıyor, mahkemenin istediği evrakları eksik gönderiyor. Süreçler yıllarca devam ediyor. Ama konu ismi şaibeli işlere karışan kişilere gelince onları sessiz sedasız emekli edip maaşa bağlıyorsunuz.  Hırsızlığı ödüllendirip emeği cezalandırıyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır?  Ziraat Bankası çiftçiye kredi verirken kırk dereden su getiriyor, teminatlar istiyor, yüksek faizle borçlandırıyor. Ama konu şaibeli işlere karışmış kişilere gelince bankanın eli çok açık."

İYİ Parti Vekili Yasin Öztürk'ten Ziraat Bankası'na Sert Eleştiriler
Kaynak: ANKA / Güncel
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