İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Pendik'te Muhtarlarla Buluştu

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te muhtarlarla buluştu.

Muhtarlar ve eşlerinin katıldığı kahvaltılı programda konuşan Kavuncu, halkın oylarıyla seçilen muhtarları çok önemsediklerini söyledi.

Gelişen teknoloji ve değişimin muhtarlara olan ihtiyacı daha da artırdığını belirten Kavuncu, günlük ev kiralamaların çok sık yaşandığını, bunun ayrı bir güvenlik sorunu da oluşturduğunu, muhtarlara günlük kiralık evlerde kalanlara ilişkin kayıt tutma şeklinde bir görev verilebileceğini anlattı.

Ortaya bir iddia koyarak İstanbul'u kendisinin daha iyi yöneteceğini dile getiren Kavuncu, şöyle konuştu:

"Ben daha iyi yönetirim 'Çünkü ben daha temizim, ben daha iyi yönetirim, ben daha yürekliyim.' değil. Ben daha iyi yönetirim çünkü yönetmek için iyi bir sistem, doğru kurallar ve doğru ekibi kurmanız lazım. Yönetebilmek için kendi akrabanızı yönettiğiniz kurumdan uzak tutmanız lazım. 5 yıl il başkanlığı yaptım. 2019 seçimlerinde bir birliktelik yaptık. Bir tek tanıdığımı, dostumu, akrabamı bana deyin ki belediyede işe soktu. Ben bugün adaylığı bırakırım. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber de böyle bir kültürü yaşatacağımıza inandığımız için ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip oldum."

Kavuncu, seçim afişlerinin reklam panolarına asılmasının engellendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir pankart çıkıyoruz, 'Ona da mecbur değilsin, buna da mecbur değilsin.' diyoruz. Kızıyorlar, afişlerimizi asmıyorlar. Belediye başkanı olsam, bu konu benim önüme gelse derim ki 'Arkadaş ben demokrat bir belediye başkanıyım. Getirin kardeşim afişlerinizi. Hangi ajans, kim engelledi? Asın kardeşim şunları.' Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait üst geçitler için derim ki, 'Yüzde 50'sini ben kullanacağım, yüzde 50'sini aday olan bütün arkadaşlarıma veriyorum.' Çekinilecek bir şey yok, herkes kendini ifade etsin. Herkes İstanbul'un iyiliği için hayrı için neyse onu ifade etsin. Sonuçta kararı verecek olan sizlersiniz."

Kavuncu, daha sonra İYİ Parti Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Turan ve partililerle birlikte Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.