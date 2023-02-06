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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kahramanmaraş'taki deprem için geçmiş olsun mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kahramanmaraş'taki deprem için geçmiş olsun mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerine yer verdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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