İyi Partili Turhan Çömez'den Gençlerin Sorunlarına İlişkin Araştırma Önergesi

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gençlerin karşılaştığı ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözümü, burs ve öğrenim kredisi ücretlerinin artırılması, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere özel ekonomik destek verilmesi, refahlarının artırılması için politikalar belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gençlerin tüm sorunlarının "kapsamlı" bir şekilde araştırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Çömez önergesinde, TÜİK'in 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını kaynak göstererek, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 763 bin 159 kişi olup toplam nüfusun yüzde 14.9'unu oluşturduğunu belirtti. Çömez, "Bu genç kuşak, ülkemizin ekonomik büyümesi, toplumsal kalkınması ve geleceğinin inşasında en kritik beşeri sermayedir. Ancak enflasyon, artan yaşam maliyetleri, barınma krizi, yetersiz eğitim destekleri yüksek işsizlik ve sosyo-kültürel faaliyetlere yeterince katılamama gibi nedenlerle gençlerimiz ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"BİRÇOK GENÇ, GELECEĞE DAİR KAYGILAR NEDENİYLE AİLE KURMAKTAN VAZGEÇMEKTE"

"Genç işsizliği"nin gençlerin karşılaştıkları zorlukların başında geldiğini iddia eden Çömez, TÜİK'in 2025 yılı işgücü istatistiklerine göre 15-24 yaş grubunda işsizlik oranının 15.3 seviyesinde olduğunu kaydetti. Çömez, şöyle devam etti:"

"Bu oran erkeklerde yüzde 11.7 iken genç kadınlarda yüzde 22,1'e ulaşmaktadır. Eğitimini sürdüren gençler geçim sıkıntısıyla boğuşurken, mezun olanlar işsizlik tuzağına düşmekte, bu tablo gençlerde umutsuzluk, anksiyete ve toplumdan kopuşu derinleştirmektedir. Birçok genç, geleceğe dair kaygılar nedeniyle girişimcilikten, yüksek öğrenimden veya aile kurmaktan vazgeçmekte. Bu da ülkemizin geleceğini uzun vadede olumsuz etkilemektedir."

İşsizliğin yanı sıra yükseköğretim öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi destekleri de Türkiye' nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda yetersiz kalmaktadır. 2026 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine ödenen aylık tutar 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin ve doktora öğrencilerine 12 bin olarak belirlenmiştir. Burs miktarları büyükşehirlerde ortalama kira bedellerinin altında kalmakta ve beslenme, ulaşım, kırtasiye, internet ve diğer temel giderler düşünüldüğünde öğreniler ciddi bir ekonomik darboğazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum da binlerce genci hem okumak hem çalışmak zorunda bırakmakta, akademik başarıyı düşürmekte ve ruh sağlığını bozmaktadır.

Hayatın zorluklarının yanı sıra gençlerin rahatlamasını sağlayacak ve gelişimlerine etki edecek kültürel ve sosyal hayata katılımları da büyük engellerle karşılaşmaktadır. Tiyatro, sinema, konser, müze ve spor etkinliklerine erişim maliyetleri birçok gencin bütçesini aşmaktadır. Bu sınırlılık, gençlerin yaratıcılığını, eleştirel düşünme becerilerini ve sosyal bağlarını zayıflatmakta, dijital yalnızlaşmayı tetikleyerek gençlerin ruh sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. "

"19 MAYIS'TA "GENÇLERE ÖZEL EKONOMİK DESTEK" UYGULAMASI DOĞRU BİR ADIM OLACAKTIR"

Gençlerin, barınma krizi, psikolojik destek eksikliği, mesleki eğitim ve yetenek geliştirme imkänlarının yetersizliği, dijital bağımlılık, kırsal-kentsel eşitsizlikler, engelli gençlerin erişim sorunları ve iş güvencesizliği sorunları olduğunu ileri süren Çömez, şöyle devam etti:

"Gençlerin içinde bulunduğu bu sorunların çözümüne sosyal devlet mantığıyla yaklaşılması gerekmektedir. Bunun için Atatürk'ün gençlere armağanı olan 19 Mayıs'ta 'Gençlere Özel Ekonomik Destek' uygulamasıyla gençlere bir maddi katkı sağlanması doğru bir adım olacaktır. Verilecek ekonomik destekle gençlerin bazı ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olabilecek ve gençlerimiz içinde bulundukları maddi sıkıntılarla daha kolay başa çıkabilecektir. Ayrıca gençlere verilecek ekonomik destek, gençlerimizin devlete karşı güven duygusu pekiştirerek şahsi ve milli başarılarda motivasyon kaynağı olacaktır. Tüm bunlardan hareketle gençlerin burs ve öğrenim kredisi miktarlarının yaşam"

maliyeti karşısında yeterli hale getirilmesi, gençlerin ihtiyaçlarını karşılamalarında onlara yardımcı olacak kalıcı destek mekanizmalarının oluşturulması maksadıyla 19 Mayıs'ta ekonomik destek verilmesi ve gençlerin tüm sorunlarının tespit edilerek refahlarını artıracak adımların belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

Kaynak: ANKA