İYİ Parti'den TBMM Bütçesine Tepki: 'Meclis Yetkisi Gasbediliyor'

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bu ülke kanun hükmünde kararnamelerle ve üstelik Anayasa'ya aykırı olduğu bilinen kararnamelerle mi yönetilecek? Meclis olarak vazifemiz Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun hükmünde kararnameleri yasalaştırmak mı? Bu, Meclis'e vermiş olduğu yetki ve salahiyetin bir anlamda gasbedilmesi anlamına gelir" dedi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri görüşülüyor.

Komisyonda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis Başkanlığı'nın bütçesinin yüzde 52,8 artırılmasına tepki gösterdi. Bütçedeki sermaye artışının sebebini soran Çömez, şunları söyledi:

"Geçen yıla göre Meclis Başkanlığı'nın bütçesi yüzde 52,8 artmış yani enflasyon oranının çok üzerinde bir artış var. Niye bu kadar ciddi bir artış var ve bu artış hangi kalemlerde özellikle kullanılacak? Sermaye giderlerinde yüzde 500'e yakın bir artış var. Niye yüzde 500'lük bir artış var? Kabaca 5 milyar liraya yakın bir artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl Kıbrıs'a yapılan bir Cumhurbaşkanlığı sarayı var ve oraya da aşağı yukarı 5 milyar civarında bir para harcandığını biliyoruz, en azından kamuoyuna öyle yansıdı. Meclisimiz böyle bir saray mı yaptıracak ya da başka bir gerekçeyle mi bu 5 milyar buraya eklendi bunun biz izahını rica ediyoruz."

"Başta TRT olmak üzere yandaş medya tamamen sesimizi kısmış durumda"

Yasama organı olan Meclis'in denetleme mekanizması görevini yerine getiremediğini belirten Çömez, Meclis TV ve TRT'nin yayınlarının tarafsız olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Yasama, yürütme ve yargı erkinin birbirinden bağımsız çalışıyor olması, bir denge, denetleme mekanizmasının kuruluyor olması

demokrasi için vazgeçilmez bir şart fakat maalesef geçtiğimiz yıllarda bu hassasiyet gözetilmedi, yasama, yürütme, yargı erki

birbirinden bağımsız ve denge, denetleme mekanizmasıyla çalışamaz hale geldi. Uzunca bir süredir Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor ve Anayasa Mahkemesi kanun hükmünde kararnamelerin bu şekilde kullanılmaması gerektiğine dair sürekli karar alıyor. 11 Nisan ile 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Meclis'e gelen 105 kanun maddesi var. Bu 105 kanun maddesinin 93 tanesi Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun hükmünde kararname. Allah aşkına, yani bu ülke kanun hükmünde kararnamelerle ve üstelik Anayasa'ya aykırı olduğu bilinen kararnamelerle mi yönetilecek? Meclis olarak vazifemiz Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun hükmünde kararnameleri yasalaştırmak mı? Bu, Meclis'e vermiş olduğu yetki ve salahiyetin bir anlamda gasbedilmesi anlamına gelir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'nin yayınlarıyla ilgili... Niye akşam 9'dan sonra yayın yapılmaz? Zaten başta TRT olmak üzere yandaş medya tamamen sesimizi kısmış durumda. Ben grup başkanvekili olduğum dönemden, milletvekili olduğum dönemden itibaren bakıyorum, Genel Başkanımızın hem Grup Başkanvekili hem de Genel Başkanı olduğu dönemden itibaren bakıyorum, bizden 11,5 milyar dolar vergi toplamış TRT, bir kare bizden haber bahsetmiyor. Niye TBMM TV kesiliyor? Ben şimdi niye kendi kameramla bu konuşmamı çekeyim? Nerede TBMM TV? Niye bunlar kamuoyu tarafından takip edilmiyor?"

"Torba kanun anlayışından hakikaten bıktık"

28. dönemde 3 bin 626 kanun teklifi verildiğini ve bunların yüzde 3'ünün kabul edildiğini ifade eden Çömez, Meclis'in yasama yetkisini kaybettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi, 3 bin 626 kanun teklifinden sadece yüzde 3'ü ve bunların da tamamı iktidar partisi tarafından verilmiş kanun teklifleri. Ortaya koyduğumuz kanun tekliflerinin hiç mi anlamı yok, hiç mi değeri yok? Parlamentonun vazifesi bütün milletvekillerinin vermiş olduğu yasa tekliflerine hassasiyetle yaklaşması ve ona gereken ehemmiyeti ve değeri vermesi lazım. 3 bin 626 kanun teklifi var, kabul edilenler yüzde 3 ve tamamı da iktidar cenahından gelen teklifler. 41 kanun teklifinin 36 tanesi torba kanun. Biz bu torba kanun anlayışından hakikaten bıktık. Birçok kanun maddesini bir araya getiriyorsunuz, sarayda hazırlanıyor, bir kısmı Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun hükmünde kararnameler bir torba, bir çorba yapılıyor, birbirinden bağımsız, birbiriyle alakası olmayan birtakım hükümler, maddeler, değişiklikler Meclis'e geliyor ve bunlar tartışılarak yine iktidarın oylarıyla kabul ediliyor. Bunların mutlaka ve mutlaka değişmesi lazım."