İyi bakım doğum oranını arttırdı

' Kangal Akkaraman' koyununda ikizlik oranı arttı

SİVAS - Sivas'ın yerli ırkı olan ' Kangal Akkaraman' koyununda ikizlik oranında büyük başarı elde edildi.

Sivas'ta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen milli ve yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyununda ikizlik oranı yaklaşık yüzde 50 sevilerine ulaştı. İkizlik doğum oranı gözle görülür şekilde arttı. Yüzde 10 seviyelerinden yüzde 55'e ulaşan ikiz doğum oranlarıyla birlikte TİGEM Ulaş işletmesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Koyun bakımında çevre faktörü, beslenme şartları ve çoban ilgisinin iyi olduğu zaman ikizlik doğum oranının yükseldiğini belirten İşletme Müdürü Hasan Keskin, "İkizlik oranı literatürde yüzde 10 ila 15 arasında değişir ama çevre faktörü, beslenme şartları farklı olduğu ve çoban iyi otlattığı zaman ikizlik oranı yükselebiliyor" dedi.

"Bu ırk ülkemizin yerli ve milli bir koyun ırkıdır"

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hayvancılık ve bitkisel üretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Keskin, "Bitkisel üretimde tritikale ve korunga yem bitkisi yetiştiriciliği yapıyoruz. Hayvancılık alanında ise kangal akkaraman koyunu üretiyoruz. Kangal akkaraman koyununda içinde bulunduğumuz sürünün ortalama ikizlik oranı yüzde 55 civarında. Kangal akkaraman koyununun ikizlik oranı literatürde yüzde 10 ila 15 arasında değişir ama çevre faktörü, beslenme şartları farklı olduğu ve çoban iyi otlattığı zaman ikizlik oranı yükselebiliyor. Biz damızlıkta her geçen yılda ikizlik oranı daha fazla artsın diye. İkiz erkekleri ve dişileri ayırıyoruz. Bu ırk ülkemizin yerli ve milli bir koyun ırkıdır. Merayı ve anızları çok güzel kullanır"

şeklinde konuştu.

"Bölgede üretiminin yapılması yetiştirici içinde artı bir ticari kazançtır"

Kangal akkaraman koyunun ikizlik doğum oranı yüzde 60'lara kadar çıkabildiğini ifade eden Keskin, "Kangal Akkaraman koyun ırkı Sivas'ın meralarını çok güzel kullanır. Ayrıca yağlı kuyruklu bir koyundur. Hayvan meraya çıkmadığı zaman kuyruğundan enerji alır ve yaşamını idame ettirir. Yerli ve milli ırkımız merayı güzel kullanır, adaptasyon süreci hızlıdır ve hastalıklara karşı oldukça dirençlidir. Baktığımız zamanda ikizlik oranı yüzde 60'lara kadar çıkabiliyor ve bu durumlar yetiştirici için çok büyük avantaj. Bu koyun ırkının bu bölgede daha fazla üretiminin yapılması yetiştirici içinde artı bir ticari kazançtır. Ölüm oranı yüzde birdir ama tabi koruyucu hekimliği iyi yapılması lazım. Koruyucu hekimliği iyi yapılmadığı, aşı ve ilaçlar düzenli doğru kullanılmadığı zaman hayvan tüm hastalıklara karşı açık hale gelir" dedi.

"8 bin anadan 9 bin 500 kuzu elde ettik"

Keskin, 8 bin anadan 9 bin 500 kuzu elde ettiklerini söyleyerek, " Bizim 8 bin anamız var. 8 bin anadan 9 bin 500 kuzu elde ettik. Bu da başarıdır. Üreticilerde bu koyun ırkının daha fazla yetiştirilmesini öneriyorum. Geçen yıl doğum oranı yüzde 35 civarlarındaydı. Her yıl ikiz doğan erkekleri ayırıyoruz. İkiz doğan dişileri de damızlığa ayırıyoruz. Bu şekilde üretimde bir seleksiyon yapıyoruz. Beslemeyi ön plana çıkarıyoruz. İyi çoban iyi bakım. Beslemeyi de iyi yaptığımız zaman koyunculukta ki verimi de bu şekilde arttırabilirsiniz" diye konuştu.