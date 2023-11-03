İtfaiye Komuta Merkezi'nde Kameraların Kötüye Kullanılması Davası Devam Ediyor

Kamuya açık alanlarda kullanılan kameralarla oteldeki insanlara yakın çekim yaparak kameraları amacı dışında kullandıkları iddia edilen İtfaiye Komuta Merkezi'nde görevli 3 sanık personelin yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmaları ve tanık ifadeleri duruşmada okundu. İddianamede, kameraların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Kamuya açık alanlarda kullanılan kameralarla oteldeki insanlara yakın çekim yaparak kameraları amacı dışında kullandıkları iddia edilen İtfaiye Komuta Merkezi'nde görevli 3 sanık personelin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Salih M., "İzlediğim görüntüde yalnızca namaz kılan bir kadın vardı, diğerlerini bilmiyorum. Kaldı ki en çok kamera ile oynayan bendim" dedi.

Kamuya açık alanlarda kullanılan kameralarla 2021 yılında oteldeki insanlara yakın çekim yaparak kameraları amacı dışında kullandıkları iddia edilen Kağıthane İtfaiye Komuta Merkezi'nde görevli 3 sanık personelin yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada sanıklar Salih M., Oğuzhan A. ve Ünal Ç. hazır bulundu.

"Kimin ne izlediğini görmedim de şahit olmadım da"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.E., "O zamanlar ekip amiriydim, kimin ne izlediğini görmedim de şahit olmadım da. Her çalışanın kendi adına ait oturum açma ad ve şifresi bulunur. Kimse kimseye vermez. Örneğin ben de vermem. Çünkü o oturum ile açıldığında benim özel bilgilerim görülebilir, kaldı ki benim yetkimde olan kameraların yönünü değiştirme yetkisi olduğundan ben paylaşım yapmam. Zaten bu yetki kullanıcı çoğu arkadaşta da vardır" şeklinde konuştu.

Duruşmada davaya konu kameralara ilişkin görüntü tespitleri okundu.

Sanıklardan Oğuzhan A., izlediği hiçbir görüntüde kişilerin olmadığını söylerken, sanık Ünal Ç. "Benim kullanıcı adım bile bulunmamaktadır. Hiçbirini ben izlemedim" dedi.

"İzlediğim görüntüde yalnızca namaz kılan bir kadın vardı"

Sanık Salih M. ise savunmasında, "Benim izlediğim görüntüde yalnızca namaz kılan bir kadın vardı, diğerlerini bilmiyorum. Kaldı ki en çok kamera ile oynayan bendim. Kişilerin özel hayatına ilişkin herhangi bir görüntü izlemedim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mütalaa hazırlanmak üzere dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuya açık alanlarda kullanılmakta olan kameraların, Kağıthane İtfaiye Komuta Merkezi'nde görevli şüpheliler tarafından, görevin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle kullanıldığı, bu suretle kamunun ve kişilerin mağduriyetine neden olunduğu iddiasına ilişkin rapor düzenlendiği anlatıldı.

Kameraların oteldeki insanlara yakın çekim yapılarak amacı dışında kullanıldığı belirtildi

İddiaya ilişkin sorumluluğu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen çözümleme raporunun incelendiğinin aktarıldığı iddianamede, Taksim Odakule 2 isimli afet kamerasının 27 Mayıs 2021 saat 03.12.59'dan itibaren görüş açısında bulunan ve otel olduğu bilinen bir binanın, ışığı yanan bazı bölümleriyle bu bölümlerin içerisinde bulunan insanlara yakın çekim yaptığı, bu şekilde kameraların amacı dışında kullanıldığı kaydedildi.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, 23 kez bu eylemlerin tekrarlandığı, dolayısıyla görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilerek kişilerin mağduriyetine neden olunduğu kanısına varıldığı aktarıldı.

İddianamede şüphelilerin görevi gereği kullanımına sunulmuş, kuruma ait kullanıcı adı ile şifre tesis edilerek kullanılması gereken kameraları, görevinin gerekleri dışında ve görevinin gereklerine aykırı şekilde kullandığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, her ne kadar ön inceleme raporlarında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yönünden de inceleme yapılmışsa da, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun soruşturmasının şikayete tabi olduğu olayda kamera görüntülerinin uzaktan ve genel nitelikte olması nedeniyle mağdur tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı, bu suretle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yönünden ayrıca bir değerlendirme yapılmasının gerekmediği de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Oğuzhan A.'nın 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla, şüpheliler Salih M. ile Ünal Ç.'nin ise zincirleme şekilde 'görevi kötüye kullanma' suçundan 7 ay 15'er günden 2 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL