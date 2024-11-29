Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

İTB Meclis Başkanı: Nitelikli İş Gücü Eksikliği Ekonomiye Zarar Veriyor

İTB Meclis Başkanı: Nitelikli İş Gücü Eksikliği Ekonomiye Zarar Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, nitelikli iş gücü bulma konusundaki sıkıntıların iş dünyasının verimlilik ve inovasyon kapasitesine zarar verdiğini belirtti. Enflasyon, maliyet artışları ve jeopolitik gerginliklerin etkilerini vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, nitelikli iş gücü bulma konusundaki sıkıntıların devam ettiğini, bu durumun iş dünyasının verimlilik ve inovasyon kapasitesine zarar verdiğini söyledi.

Tuncer, İTB'nin İZQ İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında, 2025'te güzel şeylerin kendilerini beklemesini diledi.

İş dünyası olarak uzun zamandır ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Tuncer, enflasyon ve maliyet artışlarının rekabet gücünü azalttığını, yüksek faiz oranlarının da yatırım potansiyelini sınırladığını aktardı.

Nitelikli iş gücü bulma konusundaki sıkıntıların devam ettiğini aktaran Tuncer, "Bu durum iş dünyasının verimlilik ve inovasyon kapasitesine zarar veriyor. Global ekonomik belirsizlikler ise artık işin cabası oluyor. Malum jeopolitik gerginlikler ve küresel ticaret savaşları, ihracat pazarlarında belirsizliklere yol açarak talep daralmasına neden olmaya devam ediyor. İşin en kritik tarafı ise bu gerginliklerin daha ne kadar süreceği konusunda bir öngörümüzün olmaması." diye konuştu.

İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz da ekonomide 1,5 yıllık yoğun bir politika dönemini geride bırakıldığını, atılan adımlarla enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah büyümesinin ön koşulu olduğunu bildiren Korkmaz, "Bu nedenle ekonomi yönetiminin para politikasındaki sıkı duruşunu koruması, maliye politikalarının kayıt dışı ekonomiyi ve haksız rekabeti önlemesi çok kıymetli. Bütün bu değişim ve dönüşüm yolculuğunda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de ülkenin üretim ve rekabet gücünü diri tutacak önlemlerin alınmasıdır." dedi.

Korkmaz, 21 Ticaret Borsası ve İş Yatırım'ın yer aldığı 22 ortak ile geçtiğimiz nisan ayında ELÜSMARKET Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nun kuruluşuna öncülük ettiklerini, 15 Kasım'da da Ticaret Bakanlığından faaliyet iznini aldıklarını kaydetti.

Meclis toplantısı, gündemdeki maddelerin görüşülüp oylanmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
img

Bu kişiler erken emekli olabilir
img

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.