İTB Meclis Başkanı: Nitelikli İş Gücü Eksikliği Ekonomiye Zarar Veriyor

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, nitelikli iş gücü bulma konusundaki sıkıntıların devam ettiğini, bu durumun iş dünyasının verimlilik ve inovasyon kapasitesine zarar verdiğini söyledi.

Tuncer, İTB'nin İZQ İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında, 2025'te güzel şeylerin kendilerini beklemesini diledi.

İş dünyası olarak uzun zamandır ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Tuncer, enflasyon ve maliyet artışlarının rekabet gücünü azalttığını, yüksek faiz oranlarının da yatırım potansiyelini sınırladığını aktardı.

Nitelikli iş gücü bulma konusundaki sıkıntıların devam ettiğini aktaran Tuncer, "Bu durum iş dünyasının verimlilik ve inovasyon kapasitesine zarar veriyor. Global ekonomik belirsizlikler ise artık işin cabası oluyor. Malum jeopolitik gerginlikler ve küresel ticaret savaşları, ihracat pazarlarında belirsizliklere yol açarak talep daralmasına neden olmaya devam ediyor. İşin en kritik tarafı ise bu gerginliklerin daha ne kadar süreceği konusunda bir öngörümüzün olmaması." diye konuştu.

İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz da ekonomide 1,5 yıllık yoğun bir politika dönemini geride bırakıldığını, atılan adımlarla enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah büyümesinin ön koşulu olduğunu bildiren Korkmaz, "Bu nedenle ekonomi yönetiminin para politikasındaki sıkı duruşunu koruması, maliye politikalarının kayıt dışı ekonomiyi ve haksız rekabeti önlemesi çok kıymetli. Bütün bu değişim ve dönüşüm yolculuğunda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de ülkenin üretim ve rekabet gücünü diri tutacak önlemlerin alınmasıdır." dedi.

Korkmaz, 21 Ticaret Borsası ve İş Yatırım'ın yer aldığı 22 ortak ile geçtiğimiz nisan ayında ELÜSMARKET Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nun kuruluşuna öncülük ettiklerini, 15 Kasım'da da Ticaret Bakanlığından faaliyet iznini aldıklarını kaydetti.

Meclis toplantısı, gündemdeki maddelerin görüşülüp oylanmasıyla tamamlandı.