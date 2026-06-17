Haberler

İtalya, geçici kapattığı Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı nedeniyle geçici olarak kapatılan Tahran Büyükelçiliği'nin 19 Haziran Cuma günü yeniden açılacağını duyurdu. Tajani, ABD-İran mutabakatını umut verici bulduklarını ve kalıcı barış için destek vereceklerini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle geçici olarak kapattıkları İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini 19 Haziran Cuma günü yeniden açacaklarını duyurdu.

Tajani, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda "Bakana Sorular" oturumuna katılarak, uluslararası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, "umutla karşılanan cesaret verici bir gelişme" olarak niteleyen Tajani, Orta Doğu'da barış ışığının görüldüğünü ve bunun israf edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tajani, savaş nedeniyle 5 Mart'ta geçici olarak kapattıkları Tahran'daki büyükelçiliklerine ilişkin, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz ve İtalyan Ticaret Ajansı ofisleri cuma günü yeniden açılacak. Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanlığından tüm diplomatlar ve yetkililerle İran'ın başkentine dönecek." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi de yapacağını ve ABD-İran mutabakatının kalıcı bir barışa dönüşmesine yönelik İtalya'nın desteğini ileteceğini söyledi.

Tajani, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, seyrüsefer özgürlüğünün İtalyan ekonomisi için hayati önemde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası ! Hepsini görevden aldı
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı