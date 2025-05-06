İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Bosna Hersek'e Diyalog Çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Bosna Hersek'teki mevcut siyasi gerginlik için diyalog çağrısında bulundu.

Tajani, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi. Heyetlerin görüşmesinin ardından Tajani ve Radman, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'teki mevcut siyasi kriz ile ilgili değerlendirme yapan Tajani, siyasi gerginliğin sona erdirilmesi için diyalog çağrısı yaptıklarını aktardı.

Ülkesinin savunma alanında da oldukça önemli yatırımlar yaptığını aktaran Tajani, "Bizim sorumluluğumuz söz konusu AB sınırları olduğunda onları korumak." dedi.

Tajani, Hırvatistan'da iki ülkenin katıldığı ve birçok firmanın yer aldığı İş Forumu'nun düzenlendiğini belirterek, ekonomik işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

İtalyan bakan, ele aldıkları konulardan birisinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan başlayıp Zagreb üzerinden Trieste'ye kadar uzanacak ve ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir demir yolu koridorunun inşası olduğunu sözlerine ekledi.

"Bosna Hersek'teki siyasi liderler bir araya gelerek ülkenin siyasi geleceğini görüşmelidir"

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise Bosna Hersek'teki siyasi krizden endişe duyduklarını, krizin çözümü için Bosna Hersek kurumlarının alacağı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, birliğine ve tüm kurumlarına saygı gösterdiklerini aktaran Radman, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'teki en büyük sorumluluğa sahip siyasi liderler bir araya gelerek ülkenin siyasi geleceğini ve Avrupa hedefini görüşmelidir. Hırvatistan, Hırvat halkının eşitliğini güçlü biçimde savunmaya devam edecek ve Avrupa Birliği kriteri olan seçim yasasının değiştirilmesi gerekliliğini vurgulayacaktır. Çünkü mevcut durumda Hırvatlar diğer gruplar tarafından çoğunlukla bastırılmakta ve özellikle üç üyeli devlet başkanlığı konseyi için temsilcilerini seçememektedir."

Radman, ülkesinin İtalya ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu, iki ülke arasındaki ekonomik bağın güçlendiğini, Hırvat ve İtalyan şirketlerin yıllardır iş birliği yaptığını söyledi.

Bosna Hersek'teki siyasi gerginlik

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisi (NSRS), devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamış, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik, tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

Bosna Hersek Savcılığı ise "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve RS Başbakanı Radovan Viskovic hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltı kararına uymayan bu isimler için yurt içi yakalama emri çıkarılmıştı.

Dodik ve Stevandic ise yurt içi yakalama kararına rağmen birçok kez Bosna Hersek sınırından çıkış yaparak Sırbistan, İsrail ve Macaristan'ı ziyaret etmişti.???????