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İtalya'da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü

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- İtalya'da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü İtalya'nın San Severo kentinde düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

- İtalya'da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü

ROMA - İtalya'nın San Severo kentinde düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan San Severo kentinde dün düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali'nde facianın eşiğinden dönüldü. Havai fişeklerin bir anda patlamaya başlamasıyla ortalık savaş alanına dönerken, festivale katılanlar panikle sağ sola kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtalya Güncel Haberler

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