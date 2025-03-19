İsviçre ve Türkiye Arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı Etkinlikleri Başlıyor

(ANKARA) - İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer, İsviçre ve Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında bu sene Ankara, İstanbul ve İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, etkinliklerin açılışının Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki "Schwarzenbach'ın Objektifinden Ankara'da İsviçre İzleri" isimli sergi olacağını söyledi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer, İsviçre ve Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında bu sene düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Büyükelçilik Konutu'ndaki basın toplantısında konuşan Scheurer, ilk sergiyi ve etkinliklerin lansmanını, "Schwarzenbach'ın Objektifinden Ankara'daki İsviçre İzleri" adlı sergiyle yapmaya karar verdiklerini ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki serginin, 11 Nisan'dan 24 Nisan'a kadar halka açık olacağını söyledi.

"Lozan ve Montrö'nün modern Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum"

"Muhtemelen Schwarzenbach'ın gözünden Ankara şehrini yeniden keşfedeceksiniz" diyen Scheurer, kendisinin 1930'larda Ankara'nın modernleştiği dönemde tesadüfen Ankara'yı ziyaret eden bir fotoğrafçı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında ikili ilişkilere değinen Scheurer, "İki devlet arasında iyi bir ilişkinin olması, son 100 yıldır ekonomi, kültür, bilim ve aynı zamanda siyasi işbirliği alanlarında güçlü ikili ilişkiler kurduğumuz anlamına gelmektedir. Bu ilişkiler karşılıklı saygıya, uluslararası işbirliğine ve bölgesel istikrara bağlılığa dayanıyor. İsviçre'de 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi ile gurur duyuyoruz ve bu iki antlaşmanın modern Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bugün bu ilişkiler üzerine inşa etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"İsviçre her zaman Türkiye'deki en önemli 10 yabancı yatırımcı arasında yer alıyor"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Büyükelçi Scheurer, "Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 150 şirketimiz var. İkili ticaret hacmi kabaca 10 milyar İsviçre Frangı'nın üzerine çıktı ki bu oldukça etkileyici ancak daha fazlasını yapma potansiyeli kesinlikle mevcut. İsviçreli şirketler çok fazla yatırım yaptı ve İsviçre her zaman Türkiye'deki en önemli 10 yabancı yatırımcı arasında yer alıyor" diye konuştu.

Turizmin de değinilmesi gereken başlıklar arasında yer aldığına işaret eden Scheurer, "İsviçre, yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla nüfus sayısı bakımından oldukça küçük bir ülke olmasına rağmen, geçtiğimiz yıl yaklaşık 400 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etmiştir ki bu etkileyici bir rakam" dedi.

Büyükelçi Scheurer, halklar arasındaki temaslar bağlamında, İsviçre sistemine yeni kan kazandırmak için İsviçre üniversitelerine en iyi öğrencilerin gelmesine ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Burslarımız, fırsatlarımız var. İsviçre'de eğitim görmüş ve görmekte olan çok sayıda Türk, araştırmacı, öğrenci var" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından diğer pek çok ülke gibi İsviçre'nin de Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu aktaran Büyükelçi Scheurer, "Hem devlet hem de özel kaynaklarımızı yardım amacıyla bölgeye gönderdik. Hatay'daki Arkeoloji Müzesi'nin restorasyonu özel bir proje. Umarım 2026'da çalışmalar bitecek ve 2026'da bu müze yeniden açılacak" diye konuştu.

"Sergi Dışişleri Bakanımız Ignazio Cassis tarafından açılacak"

İsviçre ve Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul'da çeşitli etkinlikler yapılacağını söyleyen Büyükelçi Scheurer, "Şimdi odak noktası, tüm kutlamaları başlatacak olan 'Schwarzenbach'ın Objektifinden Ankara'da İsviçre İzleri' isimli sergi. Sergi 10 Nisan'da Dışişleri Bakanımız Ignazio Cassis tarafından açılacak. Sergi açılışının hemen ardından iki İsviçreli piyanist, Joanna Goodale ve Layla Ramezan, İsviçre ve Türk müzikleri çalacakları bir konser verecekler. Sayın Bakan daha sonra Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya hareket edecek" bilgilerini verdi.