İsviçre'nin Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile İsviçre'nin Ulusal Günü kutlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İsviçre-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, iki ülkenin arabuluculuk çabalarında doğal ortaklar olduğunu belirtti.

İSVİÇRE'nin Ulusal Günü İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Yardımcısı Bozay, resepsiyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İsviçre Milli Günü vesilesiyle İsviçre halkını tebrik etti.

Büyükelçi Ruch ise dikilen fidana yönelik, "Hiç şüphe yok ki bu ağacı dikerken, bu yılın başlarında Türkiye'yi ve Suriye'yi vuran korkunç depremin tüm kurbanlarının ruhları da bizimle birlikte olacak" diye konuştu.