İsviçre, Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurma kararı aldı

İsviçre Federal Konseyi, ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

İSVİÇRE, MADURO'NUN MAL VARLIKLARINI DONDURDU

ABD'nin tutukladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Mauro'ya bir darbe de İsviçre'den geldi. İsviçre, Maduro'nun tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı. İsviçre hükümeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Federal Konsey, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'deki tüm varlıklarını acilen dondurma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Bu kararla, varlıkların dışarıya akışının önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, bu kararın, mevcut Venezuela hükümeti üyelerini etkilemediği belirtildi. Açıklamada, "Gelecekteki yasal işlemler, fonların yasa dışı yollarla elde edildiğini ortaya çıkarırsa, İsviçre bunların Venezuela halkına fayda sağlamasını temin etmeye çalışacak. Varlık dondurma kararı, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında yürürlükte olan Venezuela'ya karşı yaptırımlara ek olarak alındı." ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN VENEZUELA'YA SALDIRISI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.