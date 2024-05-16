İsviçre'deki Filistin'e destek eylemi yeniden başladı

İsviçre'deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü'nde 7 Mayıs'ta başlayan ve polisin müdahalesinin ardından son bulan Filistin'e destek eylemi yeniden başladı.

Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü yönetiminden yapılan açıklamada, yaklaşık 50 kişilik bir grubun mimarlık enstitüsünün girişinde oturma eylemi başlattığı bildirildi.

Eylemin olaysız bir şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, eyleme polisin müdahale etmesinin istendiği kaydedildi.

Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü'nde 7 Mayıs'ta başlayan Filistin'e destek eylemi, aynı gün polisin müdahalesiyle son bulmuştu.

Rektörlük ile üniversite öğrencileri arasında 8 Mayıs'ta yapılan görüşmenin ardından yönetim, İsrail kurumlarıyla yaptığı araştırma anlaşmalarının derinlemesine analiz edileceğine dair söz vermişti.

Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler devam ediyor.

? İsviçre üniversitelerindeki Filistin'e destek protestoları

İsviçre'nin Bern ve Basel üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerine dün polis müdahalede bulunmuştu.

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'ta başlayan Filistin'e destek eylemi, 15 Mayıs'ta polisin müdahalesinin ardından son bulmuştu.

Cenevre Peyzaj, Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu ve Zürih Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterileri de polisin müdahalesinin ardından sona ermişti.