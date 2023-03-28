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İsviçre'de Saat Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Güncel Haberler

İsviçre'de Saat Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

CENEVRE, 28 Mart (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki kongre merkezi Palexpo'da düzenlenen 2023 Cenevre Saatler ve Harikalar fuarını ziyaret eden insanlar, 27 Mart 2023.

CENEVRE, 28 Mart (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki kongre merkezi Palexpo'da düzenlenen 2023 Cenevre Saatler ve Harikalar fuarını ziyaret eden insanlar, 27 Mart 2023.

48 katılımcı markanın yer aldığı 2023 Cenevre Saatler ve Harikalar fuarı, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Cenevre'de düzenleniyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

27 Mart İsviçre Güncel Haberler

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