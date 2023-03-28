İsviçre'de Saat Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
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CENEVRE, 28 Mart (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki kongre merkezi Palexpo'da düzenlenen 2023 Cenevre Saatler ve Harikalar fuarını ziyaret eden insanlar, 27 Mart 2023.
CENEVRE, 28 Mart (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki kongre merkezi Palexpo'da düzenlenen 2023 Cenevre Saatler ve Harikalar fuarını ziyaret eden insanlar, 27 Mart 2023.
48 katılımcı markanın yer aldığı 2023 Cenevre Saatler ve Harikalar fuarı, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Cenevre'de düzenleniyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel