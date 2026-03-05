İsveç Başbakanı Kristersson: 'Ekonomik olarak güçlüyüz, korkuya gerek yok'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının İsveç ekonomisi üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetin müdahale kapasitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Ekonomik olarak güçlüyüz, korkuya gerek yok." dedi.

Başbakan Kristersson ve Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson, düzenledikleri ortak basın toplantısında bölgedeki çatışmaların küresel ve yerel etkilerini değerlendirdi.

İsveç halkına güven veren Kristersson, "Mesajım net; hazırlıklıyız ve korkmamalıyız. Ekonomik olarak güçlüyüz, korkuya gerek yok."dedi.

Kristersson, İsrail ve İran arasındaki askeri gerilimin jeopolitik yansımalarına değinerek, Rusya'nın pozisyonuna işaret etti.

Uluslararası kamuoyunun dikkatinin Ukrayna'dan Orta Doğu'ya kaymasının Moskova için bir avantaj gibi görünse de durumun farklı bir boyutu olduğunu belirten Kristersson, "Rusya, dikkatin dağılmasından memnuniyet duyabilir ancak en önemli stratejik müttefiki olan İran'ın tarihsel olarak güç kaybetmesinden ciddi şekilde rahatsızlık duymalıdır." ifadelerini kullandı.

Kriz için üç farklı senaryo

İsveç hükümetinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve temel senaryolar üzerinde çalıştığını açıklayan Başbakan, olası durumları şöyle sıraladı:

"İran'da dış dünyaya yönelik saldırgan tutumun sona ermesiyle Körfez ülkelerinden yapılan petrol ihracatının normale dönmesi ve İran'ın küresel piyasalara entegre olması. Mevcut istikrarsızlığın sürmesi ve mevcut yönetimin bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam etmesi. İran'da kontrolsüz bir çöküşün yaşanması durumunda 'öngörülemeyecek sonuçların' ortaya çıkabileceği ve bu durumun İsveç ekonomisi için uzun vadeli bir belirsizliğe neden olması."

Ekonomik önlemler

Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson ise savaşın birkaç hafta içinde sona ermesini umduklarını ancak "en kötü senaryoya" karşı tetikte olduklarını söyledi.

Svantesson, petrol fiyatlarındaki olası bir artışın İsveç'te enflasyonu tetikleyebileceği ve gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunarak şu önlemleri sıraladı:

"Enflasyonist risklerin artması durumunda daha ihtiyatlı bir para politikası izlenebilecek. Yüksek enerji maliyetlerine karşı vatandaşları korumak adına genişletilmiş elektrik desteği de dahil olmak üzere yeni teşvik paketlerinin devreye alınabileceği ifade edildi."