İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından - Osman Zeki Korkmaz (2)
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Lig'in ilk haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Lig'in ilk haftasındaki İstanbulspor- Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel