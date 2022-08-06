İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından - Osman Zeki Korkmaz (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından - Osman Zeki Korkmaz (2)

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Lig'in ilk haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

 - Güncelleme:

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Lig'in ilk haftasındaki İstanbulspor- Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbulspor Zeki Korkmaz Trabzonspor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title