İstanbulspor Giresunspor'u 1-0 mağlup etti

Giresunspor maçının ardından

Doğukan DEMİRKIRDI-Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Maçı bölüm bölüm değerlendirmek lazım. İlk bölümde beklediğimiz gibi, çalıştığımız gibi golü bulduk. 1-2 tane hızlı hücum şansı. İlk yarının bir bölümünden sonra formasyonu değiştirdik. Bugün Giresunspor'un etkinliği çok daha iyiydi, bire birlerde özellikle blok arası varyasyonlarda. Penaltı kurtararak bizi maça tutunduran David'e teşekkür etmek gerekiyor. Hafta boyunca oyuncularıma psikolojik olarak bu tip maçların oynanması gerektiğini söyledik. Bugün oyuncularım savunma haricinde maça hazır değildiler. İkinci yarı oyuncularımla bekleyerek maçın bitemeyeceğini söyledim. 'Geniş alanda oynayacağız' dedim. Kırmızıdan sonra hikaye farklı yere gitti. Tamamıyla savunma yaptık. Ama kolay değildi. Sonrasında 5'liye döndük. Girenler çok katkı verdi. Maçın hakkı 1-0 değildi bana göre. Oyuncularım adında çok çok mutluyum. Çok iyi oynadığımız çok puan kaybettiğimiz maçlar da var. Rakiplerimizden bir adım öne geçtik. Şimdi bize 1 galibiyet yeter gibi gözüküyor. Çok önemli bir virajdı. Beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Her anına çalışmış olmamıza rağmen top bizdeyken iyi oynamadık. Giresunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum dedi.

DAVİD'İ TEBRİK EDERİM

David Jensen'in penaltı kurtarmasıyla ilgili konuşan Fatih Tekke, Penaltılarda kaleci hocaları, penaltı kullanıcıların çoğunlukla hangi noktaya attığını söyler. Oyuncu bunu ezberler. Ama maçın içinde değişir. O an bence maçın en önemli kırılma anıydı. David'i tebrik ederim ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, Eze'nin performansının sorulmasına, Şu ana kadar forvetlerimiz totalde 3 tane gol attı. Eze geldiğinde de ona söyledim. Oyunu daha doğru oynamaya çalışıyor. Çalışkan ve bize yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bu maçta daha etkili olmasını bekliyordum. Eze'nin oyun planı içinde oynaması lazım. Çok güçlü bir oyuncu ama yanındakiyle daha doğru oynaması lazım. Bize iyi bir katkı veriyor ama biz ondan daha çok şey istiyoruz cevabını verdi.

LİGDE KALDIK DİYEMEYİZ

Tekke, ligde bir adım öne geçtiklerini ifade ederek, Ligde kaldık diyemeyiz. 2 tane 3 puan avantajımız var. Galatasaray ile zor maçımız var. Oyuncular kendilerinde olan potansiyeli hemen hemen her maç göstermekte başarılı oldular. Şu an mutluyuz. Ama futbol bu her maç önemli. Matematiksel olarak garanti olduğunda bunu söylemek daha doğru olur. 1 adım öndeyiz ama gerçekçi olmak zorundayız. Kiralıklar bize çok katkı veriyorlar, burayı benimsediler. Bu oyuncular bu durumu oluşturdu, hepsine teşekkür ederim. Moralimiz arttı inşallah ligde kalırız dedi.

45 yaşındaki teknik adam, taraftarların kötü tezahüratlarına engel olmaya çalıştığının hatırlatılması üzerine, Ortada bir oyun var. Giresunspor takımının yaşadığı sıkıntılar. Verdikleri emek çok ciddi. Saygı önceliğimiz olmalı. Bu oyunu seviyorsak bütün yönleriyle sevmemiz lazım. Ne kadar saygı duyarsanız insanlar size o kadar saygı gösterir. Bugün İstanbulspor, çok çok iyi savundu bu başarı mıdır evet başarıdır. Ama 3 puanı bence Giresunspor hak etmiştir. Birbirimize 3 puan için kötü söz söylememize gerek yok. İnsanız, insanlar hata yaparlar. İyi şeyler yapmakta fayda var. Bunların değerli olduğunu insanlara anlatmakta fayda var diyerek sözlerini noktaladı.

HAKAN KELEŞ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, İstanbulspor karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, Kazanmak adına maçın başından sonuna kadar üstündük ve her şeyi yaptık. 50 kere ceza sahasına girmişiz 30 şut atmışız. Son vuruşlarda problemler yaşadık. Bu tarz stresli maçları iyi oynayıp puan alamamak üzüntü verici. Böyle oynarsak önümüzde kazanacağımız maçlar var. İyi oyuna skora yansıtırsak sonuca ulaşırız. Maçın hakemleri hakkında hiç konuşmuyorum ama bugün Mete hocanın takdir haklarını rakipten yana kullandığını düşünüyorum. Haftalardır hakemlere maruz kalıyoruz diyebilirim. Bu konuda sıkıntılar çekmeye başladık. Bugün Mete Kalkavan'ın bizi çok gerdiğini düşünüyorum. Hakeme rağmen burada galip gelebilirdik. Çok üzüntülüyüz. Önümüzdeki haftalarda hedefimiz ligde kalmak dedi.

SIKINTILAR YAŞIYORUZ

Başakşehir maçının ardından tribünlere el sallamasının sorulması üzerine Keleş, Tabii ki kötü bir periyot geçiriyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Benim 3'üncü senem, geldiğimden beri çok az olanaklarla, kısıtlı kadrolarla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İstenmediğimi ve takıma zarar verdiğimi düşünürsem bırakabilirim. Seyirci bana tepki verdiği için bırakma kararı almıştım ama başkanımız ve şehrin önemli isimlerinin talebiyle devam etme kararı aldım. Bu maçtan sonra durum değerlendirmesi yapacağız. Takımı bir yerlere getirdik ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN ARTIK RAKİPLER PEK ÖNEMLİ DEĞİL

Hakan Keleş, haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı için, Bizim için artık rakipler pek önemli olmayacak. Deplasmanda yenmiştik Fenerbahçe'yi, içeride neden yenmeyelim. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz diye konuştu.

BUGÜN KAZNASAYDIK AVANTAJ SAĞLAYACAKTIK

Keleş, ligde kalma yarışıyla ilgili ise Bugün kazanabilseydik büyük bir avantaj sağlayacaktık. Ama bir barem var 41 veya 42'nin kurtaracağını düşünüyorum. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Önümüzde kazanabileceğimiz 6 maç var şeklinde konuştu.