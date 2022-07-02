İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ ZEYTİNBURNU'nda beton mikseri devrildi. ZEYTİNBURNU'nda beton mikseri devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza Zeytinburnu Sahil Yolu bağlantısı Bakırköy istikametinde 17.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Emin Düzgün yönetimindeki 34 AV 4138 plakalı beton mikseri, sahil yolundan yan yola girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilidi. ihbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Düzgün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı. Devrilen beton mikserin kaldırılma çalışmaları sürüyor. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Zeytinburnu İstanbul Güncel Haberler

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