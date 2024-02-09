İstanbul Ümraniye'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, istihbarat üzerine 6 Şubat'ta düzenledikleri operasyonda, Tatlısu Mahallesi'nde O.K'yi uyuşturucu satarken gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 140 gram uyuşturucu madde ile 4 bin 140 lira ele geçirildi.

O.K, polis merkezinde alınan ifadesinde, uyuşturucuyu K.K'den satmak için aldığını, yine bu kişinin aynı gün 17.30'da da satış yapacağını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şerifali Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, K.K'yi uyuşturucu sattığı araç içerisinde gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında ve araçta 466 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 625 lira ele geçirildi. K.K'nin ev adresindeki aramada ise ruhsatsız tabanca, 3 fişek, hassas terazi, 4 bin 825 gram uyuşturucu madde ve 52 bin 665 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.