İSTANBUL-TUZLA'DA İMALATHANEDE ÇIKAN YANGIN 3 KATLI BİNAYA SIÇRADI - Haberler

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İSTANBUL-TUZLA'DA İMALATHANEDE ÇIKAN YANGIN 3 KATLI BİNAYA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-TUZLA'DA İMALATHANEDE ÇIKAN YANGIN 3 KATLI BİNAYA SIÇRADI

TUZLA'da tek katlı hediyelik eşya imalathanesinde çıkan yangın bitişikte bulunan 3 katlı binaya ve ahıra sıçradı.

TUZLA'da tek katlı hediyelik eşya imalathanesinde çıkan yangın bitişikte bulunan 3 katlı binaya ve ahıra sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi Kavaklı Sokak üzerinde bulunan tek katlı hediyelik eşya imalathanesinde çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki ahır ve 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binalar zarar gördü. Yangının ardından bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Mahalle sakini Vedat Önal," Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Burası komşumuzun evi. 112'yi aradık. Erken müdahale edilse söndürülebilirdi. Tam bilmiyorum  ama hediyelik eşya yapıldığı söyleniyor. Bina komşularımızdı. Onun için üzgünüz. Yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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