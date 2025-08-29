İstanbul'da taksi krizi! İBB'nin ihalesine çok sert tepki

İstanbul'da hizmet veren taksi esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dijital uygulama tabanlı taksi sistemine 150 yeni aracın dahil edilmesi için 2 Eylül'de yapılacağını duyurduğu ihaleye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dijital uygulama tabanlı taksi sistemine 150 yeni aracın dahil edilmesi için ihale düzenliyor. 12 Haziran'da açılan ihale 2 Eylül'de gerçekleşecek.

TAKSİCİLERDEN ÇOK SERT TEPKİ

Ancak ihaleye tepkiler büyük. İstanbul Taksi Sahipleri Derneği ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin 12 Haziran'da açtığı taksi plaka ihalesine İstanbul'da yalnızca 9 kişinin katılmasının tesadüf olmadığını belirtti.

"TAKSİLER İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yıllarca emek verilerek edinilmiş taksi plakalarına "teneke" denilerek taksilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Can, "Taksi plaka ihalesinden gelecek para, İBB'nin özel halk otobüslerine borcunu kapatabilmesi için bir umut kapısı haline getirilmiştir." ifadesini kullandı.

"MAKSAT İSTANBULLULARA HİZMET DEĞİL, RANTTIR"

Can, 9+1 koltuklu turizm taşıma adı altında faaliyet gösteren minibüslere yol belgesi verilerek korsan taşımacılığın meşrulaştırıldığını ve bu durumun taksilerin sayısını bile aşan korsan araç düzenine yol açtığını savunarak şunları kaydetti: "Özel araçlarla korsan taşımacılık yapanların reklamlarının İstanbul'un cadde ve sokaklarında sergilenmesine izin vererek, taksiciyi kurda, kuşa yem etmişlerdir. Şimdi ise reklam şirketlerine büyük paralar ödeyerek aplikasyon kullanma dayatmalı ve 29 yıl kiralık plaka ihalesi köpürtülmek istenmektedir.

Maksat İstanbulluya hizmet değil ranttır. İstanbul'a getirilmek istenen bu sistem Türkiye'nin hiçbir yerinde mevcut değildir. İstanbul'da korsan bitirilmediği sürece taksi sayısında artış yapılması ekonomik kriz içindeki mevcut taksi esnafının mağduriyetinin artmasına sebep olacaktır."

"İSTANBUL'UN ESAS SORUNU TRAFİK YOĞUNLUĞU"

Can, İstanbul'da esas sorunun taksi sayısı değil, yüzde 85'lere varan ve İBB'nin çözüm bulamadığı trafik yoğunluğu olduğunu ifade etti.

Fahrettin Can, 2 Eylül'de yapılması planlanan ihaleye tepki göstererek, "Yıllardır kara propagandayla yıpratılan ve yoksulluk sınırının altına itilen, hakları korunmayan taksici esnafının 2 Eylül'de yapılacağı duyurulan plaka ihalesine de ilgi göstermemesi kaçınılmazdır. Mağdur edilen taksicinin yanında duran İstanbullu da bu haksızlığa sessiz kalmayacak, güvenmediği İBB yönetiminin ihale çağrılarına itibar etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.