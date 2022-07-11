İSTANBUL-SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Sarıyer'de istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Sarıyer'de istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. 10 katlı bina tedbir amaçlı bolaştıldı. Olay 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı bir siteye ait istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ayazağa Sarıyer Güncel Haberler

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