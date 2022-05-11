İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ İŞÇİLERİ EZDİ -1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ İŞÇİLERİ EZDİ -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı.

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı. Kazada 1'i ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title