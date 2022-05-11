İSTANBUL-KARTAL'DA OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ İŞÇİLERİ EZDİ -1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı.
KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı. Kazada 1'i ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel