İstanbul Havalimanı'nda servis otobüsü devrildi: 27 yaralı

EYÜPSULTAN'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen servis firmasının sahibi Abdurrahim Albayrak, kazanın otobüsün freninin patlaması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan inşaat işçilerini taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 40 işçinin bulunduğu otobüste 27 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastanelere sevk edildi.

EYÜPSULTAN KAYMAMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, "Ağaçlı Mahallesi bölgesinde, havalimanı inşaatında çalışmakta bulunan işçileri taşıyan otobüs kaza geçirdi. Kazada 40 yolcunun 27'si yaralı. Bu yaralıların içinde can kaybı veya ağır yaralanma bulunmamaktadır. Büyük geçmiş olsun. Kazanın sebebi incelemelerinin ardından belirlenecek" dedi.

"ÇALIŞANLARA BİŞEY OLAMASIN, MALIMIN HEPSİ GİTSİN"

Olay yerine gelerek, incelemede bulunan servis firmasının sahibi Abdurrahim Albayrak, "Allah'a şükür olsun, can kaybımız yok. Çalışanlarımıza bir şey olmasın, malımın hepsi gitsin. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Yolda ne yapacağımı bilemedim, şuurumu kaybettim. Her zaman şunu söylerim çalışanlarımıza, taşıdığımız yolculara bir şey olmasın. Önemli olan budur. Freni patlamış otobüsün, yukarısında çok rampaymış. Hastanelerle konuştuk. İnşallah can kaybı olmaz, çok kurbanlar keseceğiz. Bunlar inşaatta çalışan personeller. İnşaattan almış koğuşlara geçeceklermiş, freni boşalmış otobüsün" dedi.