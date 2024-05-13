İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu

(İSTANBUL) - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, valizinde, endemik tür olması nedeniyle yurtdışına çıkarılması yasak olan akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvanlar ele geçirilen Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, bir şüpheli kişinin valizinde yapılan aramada, içinde sıvı bulunan 88 adet plastik tüp şişe ile 58 adet klipsli poşet içinde yaklaşık 1500 endemik türde akrep, tarantula, örümcek vb. hayvan ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelinin Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Prendini, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.