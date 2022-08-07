Son dakika haberleri... İSTANBUL-FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE TATİLE GELEN AİLE KAZA YAPTI: 4 YARALI - Haberler

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Son dakika haberleri... İSTANBUL-FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE TATİLE GELEN AİLE KAZA YAPTI: 4 YARALI

Son dakika haber... ? ÇATALCA'da Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı.

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? ÇATALCA'da Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı. Takla atan otomobil yol kenarında yeşil alana çıktı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesi çevresinde güvenlik önlemi alırken ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emin A. kaza sonrası otomobil enkazında uzun süre cep telefonunu aradı. Emin A.?ya polis ve yol bakım ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine çağrılan çekici ile hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafiğe kapanan şerit tamamen açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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