İstanbul'daki bazı kaymakamlar AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakamlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, " Gazze : Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar "Kutlamalar" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğraflarına oy veren Boztepe, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamaya ilişkin açıklama yapan Boztepe, değerlendirme yaparken duygularını ön planda tuttuğunu ifade etti.

Oylama yaparken fotoğrafların birbirinden etkili olması nedeniyle zorlandığını dile getiren Boztepe, "Hem bir fotoğrafsever olarak hem de dünya üzerindeki gelişmelerin görsel anlamda insanlara en çarpıcı olarak tanıtıldığı yöntemin bu fotoğraf yarışmaları üzerinden gittiğini düşünüyorum. Özellikle ' Gazze : Açlık' kategorisindeki her bir fotoğraf aslında iliklerine kadar hissetmesi gereken utancın resimleri." dedi.

Kaymakam Boztepe, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçkide kareleri bulunan AA personelini tebrik etti.

Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ise "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.

Dınkırcı, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Kaymakam Dınkırcı, "Dakikalarca konuşarak anlatılamayacak birçok duygu ve gerçeğin tek bir karede ifade edilebildiğini görüyoruz. O anı yakalamak ciddi bir birikim ve emek gerektiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın bu çalışmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Dınkırcı, "Dünya, ülkemiz ve insanlık adına her biri ayrı önem taşıyan konular ele alınıyor. Fotoğraflarda Gazze'deki katliamı anlatan karelerin yanı sıra doğayı, çevreyi, sporu ve geleceğimizi yansıtan görüntüler yer alıyor. Bütün olarak bakıldığında fotoğrafların tamamı birbirinden etkileyici ve seçim yapmak gerçekten zor." ifadesini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.