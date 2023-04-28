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İstanbul'da vapurlardan düdük çalma eylemi

İstanbul'da vapurlardan düdük çalma eylemi

Güncel Haberler

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ.ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazında bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptıŞehir Hatları A.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ.ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazında bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptı

Şehir Hatları A.Ş ile Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatları'na bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika düdük çaldı. Kadıköy'de de Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı. Vapurlar, siren çalarak eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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