Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) tarafından İstanbul'da Uluslararası Veteriner Konferansı düzenlendi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre konferansın açılışı, Yerebatan Sarnıcı'nda yapıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, FEI Veteriner Komitesi Başkanı Jenny Hall, FEI Veteriner Direktörü Göran Akerstrom, Türkiye Binicilik Federasyonu Veteriner Kurulu Başkanı Ali Taşkın Özdemir ve diğer ilgililerin katıldığı organizasyonun ikinci günü ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren konferansa farklı ülkelerden 75 veteriner ve konuşmacı katıldı.