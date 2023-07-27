İstanbul'da toplu taşıma ücretine yüzde 57'lik zam teklifi reddedildi

İstanbul'da toplu taşım ücretine yüzde 57'lik zam teklifi reddedildi

İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşım ücretine yüzde 57'lik zam teklifi oy çoğuluyla reddedildi. Teklif tekrar görüşülmek üzere alt komisyona devredildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, Marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine yüzde 57'lik zam yapılması teklifleri görüşüldü. Zam oranları oy çokluğuyla reddedildi. Oranlar alt komisyonda tekrar konuşulup rakamlar revize edilip, Ağustos ayı UKOME toplantısında yeniden gündeme getirilecek.

Öte yandan, toplantıda UKOME kararı kapsamında servis taşımacılığı talepleri değerlendirme teklifi, öğrenci ve personel servisi taşımacılığı yönergesi ile servis taşımacılığı maddeleri yeniden ele alınmak üzere alt komisyona gönderildi. Toplantıda ayrıca 3 bin adet yeni taksinin ihdas edilmesi teklifi reddedildi.