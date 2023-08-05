İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ su tasarrufu için kapı kapı dolaşıp bu aparatı dağıtacak

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla barajlardaki su seviyesi alarm vermeye başladı. İSKİ, doluluk oranının yüzde 35'lere kadar gerileyerek son 9 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından yeni bir önlem almaya başladı. Bu kapsamda kuraklığa karşı İstanbul genelinde tüketimi yüksek abonelerden başlayarak musluklara "perlatör" adı verilen musluk aparatı takılacak. İSKİ tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak aparat ile hane başı yüzde 40 tasarruf sağlanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 35,94 'e kadar düştü. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Sık sık su tasarrufu yapan yetkililer bir taraftan da soruna çözüm arıyor. İSKİ yakında 'perlatör' adı verilen musluk aparatlarının dağıtımına başlayacak. Aylık kullanımı 20 metreküpü alanların musluklarına aparat takılacak. Konuyla ilgili İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, uygulanacak tasarruf tedbirlerini anlattı.

"YÜZDE 100'ÜNÜ YAĞMUR SUYUNDAN KARŞILIYORUZ"

Aylık kullanımı 20 metreküpü geçenlerin musluğuna aparat takılacağını açıklayan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz, "Alibeyköy'deki ya da Istrancalar'daki barajın bitmesi su kısıtlılığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz şehrin tamamını entegre bir şekilde susuz bırakmıyoruz. Eğer Melen projesi bitmiş olsaydı, bugün itibariyle en az orada da 300 milyon, 400 milyon metreküp suyumuz olacaktı. Dolayısıyla doluluk oranımız yüzde 50'lilerin, 60'ların altına hiçbir zaman düşmeyecekti. Baraj bitmediği için kullandığımız suyun neredeyse yüzde 100'ünü yağmur suyundan karşılıyoruz. Yağmur suyundan karşıladığımız için ister istemez yağıştan etkileniyor."dedi.

"YÜZDE 40'LIK TASARRUF SAĞLIYOR"

Solmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bazı bölgelerde musluğu açtığınız zaman basınç çok yüksek. Basınç çok yüksek olduğu için birden çok yüksek miktarda su akıyor. Bunun sizin suyun kullanımına da bize de faydası yok. Dolayısıyla bu basıncı azaltacak, suyu daha çok dağıtarak, sudan daha fazla kullanmanızı sağlayacak aparatlar var. Normalde bizim görevimiz sayaçta bitmesine rağmen, biz vatandaşımıza yardımcı olmak amacıyla tüketimi yüksek olan abonelerimizden başlayarak, ücretsiz olarak dağıtıyoruz, montajı da arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. İlk etapta vatandaşımız biraz yadırgayacaktır çünkü suyu biraz yavaş akıtıyor ama alıştığınızda bence son derece yararlı bir aparat, yararlı bir parça. Aynı zamanda bununla ilgili kullanılan kimyasal maddesine varıncaya kadar, her türlü raporu testi yapılmış düzgün uygun bir alet. Biz de evimizde, işyerlerimizde kullanıyoruz, kullanılmasını da tavsiye ediyoruz. Şu anda da bizim abone işlerine bunu talep edenlere de takıyoruz. Kendi programımızda şu an ayda 20 metreküp üstü su kullananların neredeyse tamamına takmaya çalışıyoruz. 25-30 lira civarında bir şey ama bunun adileri de var, onları tavsiye etmiyoruz. Bizim dağıttığımız perlatör yaklaşık yüzde 40'lık tasarruf sağlıyor

"EYLÜL AYINDA ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

İSKİ tarihinde görülmemiş şekilde sadece İstanbul özelinde değil bütün Avrupa'da kuraklık söz konusu. Istrancalar'dan her sene minimum 100 milyon metreküp su transfer ediyorduk, bu sene bu 50 milyonlarda kaldı. Bunun 50 milyonlarda kalması demek, benim Avrupa yakasında 50 milyona yakın, 50 milyon metreküplük açığım oluştu. Bu açığı ne yapmaya çalışıyorum? Anadolu yakasından daha fazla su transfer ederek kapatmaya çalışıyorum. İşte bu sene gördüğünüz Alibeyköy Barajı'nın havzası zaten dardır, kurulduğunda da aktarma barajı olarak kullanıldı. 2000'li yıllardan itibaren dışarıdan su aktarmıyoruz, yıllık bize 25-30 milyon metreküp gibi çok mütevazı bir suyu vermesi yeterli. Şu an Alibeyköy Barajı'ndan günlük 50 bin metreküplük su alıyorum, diğer sistemlerde günlük sıkıntı olursa kapatıyoruz. Alibeyköy Barajı son derece uygun ve görevini yapıyor. Eylül ayında bir zam talebinde bulunacağız çünkü personel giderlerimiz, enerji, elektrik, dövizdeki artış belli. Kullandığımız kimyasalların, yedek parçaların ciddi bir döviz girdisi var dolayısıyla Eylül ayında bir zam talebinde bulunacağız"

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle 35,94 seviyesinde. Barajlardaki doluluk oranı ise şöyle:

Alibeyköy Barajı - Yüzde 17,82

Terkos Barajı - Yüzde 23,1

Elmalı Barajı - Yüzde 29,65

Darlık Barajı - Yüzde 52.09

Ömerli Barajı - Yüzde 69,24

Büyükçekmece Barajı - Yüzde 16,97

Sazlıdere Barajı - Yüzde 20,05

Istrancalar Barajı - Yüzde 34,47

Kazandere Barajı - Yüzde 7,82

Pabuçdere Barajı - Yüzde 4,81