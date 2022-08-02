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Son dakika gündem: Sıfır araba parçaları bulunan depoda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Ataşehir'de, tek katlı depoda çıkan yangın söndürüldü.

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İstanbul Ataşehir'de, tek katlı depoda çıkan yangın söndürüldü.

Küçükbakkalköy Mahallesi Kılıçreis Sokak'ta, içinde sıfır araba parçaları bulunan tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında depoda bulunan araba parçaları kullanılamaz hale geldi.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

Ataşehir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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