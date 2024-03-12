İstanbul'da Sahte Akaryakıt Operasyonu: 600 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İstanbul'a sahte akaryakıt taşıyan tankerlerin izini süren polis, 600 bin litrelik kaçak akaryakıtın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki imalathanede üretildiğini belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, akaryakıt kaçakçılığı ve sahte akaryakıtla ilgili 4 aylık bir çalışma yürüttü.

Sahte akaryakıt taşıyan 5 tankeri tespit eden ve tankerlerde 155 bin litre sahte akaryakıt ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerindeki bilgilerden de yararlanan ekipler, tankerlerin yol güzergahlarında teknik takip uyguladı. Sahte akaryakıtların Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir iş yerinden doldurulduğunu belirleyen ekipler, bu adrese operasyon düzenledi ve bir şüpheliyi daha yakaladı.

İş yerindeki aramada, piyasadan toplanan atık madeni yağ, yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikte ve "10 numara yağ" olarak tabir edilen 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltında tutulan 7 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.