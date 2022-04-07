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İstanbul'da sağanak yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.

Meteoroloji gün içinde beklenen yağışlar nedeniyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış beklendiği kaydedildi. İstanbul'da saat 16.00 sıralarında da kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

AFAD'TAN YAĞIŞ UYARISI

AFAD'tan yapılan açıklamada ise "Bugün öğle saatlerinden sonra, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Yakası, Meteoroloji, İstanbul, Marmara, Güncel, Haberler

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